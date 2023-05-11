Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Следственный комитет России установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах ВСУ наёмников из более чем 70 стран, заявил 11 мая глава СКР Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Установлены факты вербовки и участия в военных действиях наемников — приверженцев нацистского режима из более чем 70 государств, в основном Европы и Америки», — сказал Бастрыкин на конференции Конституционного суда в Санкт-Петербурге.

Уже достаточно хорошо известно, добавил он, как объединенная Европа помогает Киеву, прежде всего оружием.

«И реализуется лозунг «Война с Россией до последнего украинца», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зоне проведения спецоперации российские подразделения уничтожили боевиков «Грузинского легиона», причастных к зверским истязаниям и убийствам российских военных под Киевом в марте 2022 года.

В результате удара уничтожено до 60 человек, 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Ещё около 20 наёмников получили тяжелые ранения, рассказали в Минобороны РФ.