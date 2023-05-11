Москва, , 11:14 — REGNUM Заслуженный артист России Анатолий Елизаров скончался в своей квартире на юге Москвы из-за сердечно-сосудистой недостаточности. Такова предварительная причина смерти, сообщил источник ИА REGNUM.

Анатолий Елизаров Кадр из к/ф «Экипаж». реж Александр Митта. 1979г. СССР

Родственники 80-летнего артиста забили тревогу 8 мая после того, как артист перестал выходить на связь. В квартиру на Серпуховском Валу в Даниловском районе столицы вызвали экстренные службы. Спасатели в присутствии полиции вскрыли дверь и обнаружили Елизарова мёртвым, он лежал в одной из комнат.

«Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Анатолий Елизаров родился 16 февраля 1943 года, он был известен как мим, актёр и кинорежиссёр. В 1995 году получил звание «Заслуженный артист России», был доцентом Российской академии театрального искусства. Постановки Елизарова в жанре пантомимы с успехом шли в 55 странах, в том числе в США, Великобритании, Франции, Бельгии, Швейцарии. Швейцарские газеты в 1989 году во время фестиваля искусств СССР в Цюрихе называли артиста «русским Марселем Марсо».

Елизаров сотрудничал с телевидением и кино, шесть лет работал в соавторстве с артистом балета и киноактёром Марисом Лиепой. Он снимался у известных кинорежиссёров: Георгия Данелии («Совсем пропащий»), Ролана Быкова («Айболит-66»), Александра Митты («Экипаж»).

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 мая в Москве на 66-м году жизни скончался актёр многих фильмов и сериалов Михаил Бескоровайный. Он принимал участие в съёмках сериалов «Моя прекрасная няня», «Марш Турецкого», «Кухня», а также озвучивал героев фильмов «Матрица», «Хоббит» и «Гарри Поттер».