Олимпийских чемпионок по фехтованию Егорян, Позднякову и Великую не допустили до соревнований

Москва, , 11:18 — REGNUM Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Яну Егорян и Софью Великую. Об этом 11 мая сообщил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Россия в поединке командных соревнований по фехтованию © Алексей Даничев/РИА Новости

По его словам, Международная федерация фехтования прислала список саблистов, которых они могут допустить на международные старты.

«Знакомых миру фамилий в нём нет», — приводит ТАСС слова Мамедова.

Он уточнил, что в списке нет фамилий Софии Поздняковой, Елены Никитиной, Софьи Великой, Яны Егорян, Вениамина Решетникова, Камиля Ибрагимова и многих других перспективных сильных спортсменов.

Как передавало ИА REGNUM, Федерация фехтования Швеции ввела запрет на участие шведских спортсменов в соревнованиях, до которых допустили атлетов из Белоруссии и России. Согласно опубликованному заявлению, Федерация фехтования Швеции совместно с федерациями других стран Северной Европы выступила против решения Международной федерации фехтования о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.

В конце апреля 2023 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо принял решение допустить российских и белорусских бойцов до соревнований при условии, что спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.