FIE не допустила к соревнованиям олимпийских чемпионок России
Олимпийских чемпионок по фехтованию Егорян, Позднякову и Великую не допустили до соревнований
Москва, 11 мая, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Яну Егорян и Софью Великую. Об этом 11 мая сообщил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
По его словам, Международная федерация фехтования прислала список саблистов, которых они могут допустить на международные старты.
«Знакомых миру фамилий в нём нет», — приводит ТАСС слова Мамедова.
Он уточнил, что в списке нет фамилий Софии Поздняковой, Елены Никитиной, Софьи Великой, Яны Егорян, Вениамина Решетникова, Камиля Ибрагимова и многих других перспективных сильных спортсменов.
Как передавало ИА REGNUM, Федерация фехтования Швеции ввела запрет на участие шведских спортсменов в соревнованиях, до которых допустили атлетов из Белоруссии и России. Согласно опубликованному заявлению, Федерация фехтования Швеции совместно с федерациями других стран Северной Европы выступила против решения Международной федерации фехтования о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.
В конце апреля 2023 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо принял решение допустить российских и белорусских бойцов до соревнований при условии, что спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.