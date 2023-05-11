Восстание Донбасса было неизбежным, как неизбежным стало и его воссоединение с Россией, пусть и затянувшееся почти на восемь лет. Оно откладывалось вовсе не потому, что Россия была готова «сдать Донбасс», как твердили первые годы некоторые наши неумные сограждане, а потому, что в Москве пытались мирным путем развернуть всю Украину обратно, вернуть ее на естественный путь, на общую историческую дорогу.

Петр Акопов, , 11:32 — REGNUM Девять лет назад на Донбассе прошел референдум. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республики проголосовали за отделение от Украины. Именно тогда, а не после Крыма и одесской расправы 2 мая, всем стало окончательно понятно, что старой, постсоветской Украины больше нет и никогда уже не будет.

Россия © ИА REGNUM

Отделение Донбасса было реакцией на киевский переворот. Победа Майдана, ориентированного на Запад и им поддержанного, по сути и убила «незалежную», то есть Украину, случайно ставшую независимой после трагического, безумного и бездумного распада СССР.

И то, что Донбасс, самый русский регион бывшей Украинской ССР, решил остаться с Россией, ознаменовало начало новой главы русской истории — собирания русского народа. Их независимость с самого начала строилась на призыве к России: мы хотим домой, хотим оставаться русскими, возьмите нас обратно.

Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией Александр Куликов © ИА REGNUM

ДНР. Инфографика © ИА REGNUM

ЛНР. Инфографика © ИА REGNUM

Запорожская область. Инфографика © ИА REGNUM

Херсонская область. Инфографика © ИА REGNUM

Притеснение или выдавливание русских шли разными темпами и с разной интенсивностью практически на всем пространстве бывшего СССР, за исключением Белоруссии. Но в большинстве республик это принимало характер простого вытеснения их из власти и принуждения к эмиграции. (И только в Прибалтике подошли радикально — лишив немалую часть русских некоторых политических прав и придумав совершенно дикий статус «негражданина».)

А на Украине проходил куда более масштабный процесс — дерусификация. Парадокс в том, что русские и украинцы являются частью одного народа — великороссы и малороссы образуют единый русский народ. Но в годы советской власти (особенно в первые десятилетия) шла усиленная украинизация — большевики создавали то, что сейчас бы назвали «политической нацией».

Масса тех, кто до революции считал себя русскими, были записаны в украинцы. Особенно в регионах, которые вообще не имели никакого отношения к местам исторического проживания малороссов, то есть в Новороссии в целом и в Донбассе в частности. И даже при всем этом на момент нечаянного обретения Украиной независимости в конце 1991-го года, абсолютное большинство ее населения говорило и думало по-русски.

Однако независимому государству, немалая часть элит которого была нацелена на перевод юридического отрыва Украины от России в геополитический и даже цивилизационный, требовалось сконструировать реальную политическую нацию. Сконструировать, доказав, что Украина — это не Россия.

Начался процесс дерусификации — вытеснение русского языка из образования, государственного аппарата. Он шел медленно, потому что на местах народ сопротивлялся. Но свержение Виктора Януковича означало, что к власти пришли активные дерусификаторы и все процессы чрезвычайно ускорятся (не случайно одним из первых шагов новой власти был закон о языке). Восстание Донбасса стало неизбежным.

Украинский (красный) и Русский язык (синий) до государственного переворота 2014го года

Как неизбежным стало и его воссоединение с Россией, пусть и затянувшееся почти на восемь лет. Оно откладывалось вовсе не потому, что Владимир Путин был «готов сдать Донбасс», как твердили первые годы некоторые наши неумные сограждане, а потому, что в Москве пытались мирным путем развернуть всю Украину обратно, вернуть ее на естественный путь, на общую историческую дорогу.

Не получилось. Усилиями как Запада, так и киевских элит Украина все больше превращалась в анти-Россию. Причем анти-Россию, которую в любой момент могли использовать против России, перекодировав русских уже не просто в украинцев, а в антирусских.

Эта угроза, эта трагедия раскола и стравливания единого народа не оставила выбора. Чтобы защитить не только русских Донбасса, но и русских Новороссии, русских России и всего русского мира, да и само будущее России, пришлось начать специальную военную операцию.

Итоги референдумов о воссоединении с Россией 28 сентября 2022 г © ИА REGNUM

В 1991-м русские стали самым большим разделенным народом в мире. Но все законы отечественной истории говорили о том, что это разделение и раскол — явления временные. Да, в русской истории были периоды, когда разделение, отдельное существование части народа, его отрыв от России, продолжался столетиями, но к концу XVIII века этому был положен конец.

Но наше время, время «космических скоростей», бешеного ритма жизни (в том числе и геополитической), сократившихся расстояний и глобалистского натиска как на природу человека, так и на разнообразие цивилизаций, не оставляет возможности ждать воссоединения веками. Восстановление русского единства — судьба нынешних поколений, их историческая ответственность перед нашими предками. И потомками, которых в противном случае может и не быть.