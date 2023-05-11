Москва, , 11:34 — REGNUM Мужчину задержали в отделении почты в Москве при получении посылки с кактусами, позже в отношении него возбудили уголовное дело за культивирование растений, содержащих наркотические средства. В беседе с журналистами ИА REGNUM пенсионер-садовод рассказал, что более 40 лет занимается кактусами и никогда в жизни не имел дела с наркотиками.

54-летний Николай — пенсионер и инвалид 3 группы, он всю жизнь увлекается растениями, разводит и коллекционирует цитрусовые, суккуленты, кактусы и другие декоративные виды. Он продаёт их через объявления и отправляет по почте в разные уголки страны. Хобби помогает мужчине также получить дополнительные к пенсии деньги на лекарства.

По словам Николая, он сам заказывает новые растения для пополнения своей коллекции через интернет. После начала пандемии это стало делать сложнее, ведь многие виды теперь почти не завозят в Россию. Недавно мужчина нашёл магазин, который осуществляет доставку цветов из Таиланда, и сделал большой заказ. Когда посылки оказались в его почтовом отделении, мужчина пришёл их получать, однако вскоре стал фигурантом уголовного дела.

«11 апреля я пришёл на почту, у меня было 2 заказа, я пришёл их получать и насторожился. Коробки были вскрыты и, как мне показалось, переклеены другим скотчем. Я решил их проверить, и выяснилось, что вес не соответствовал заявленному, он изменился в большую сторону. Я сказал, что буду сейчас открывать их при камерах, в этот момент в отделение влетело человек 10. Меня задерживали как злостного наркобарона», — рассказал мужчина ИА REGNUM.

По данным правоохранителей, в посылке пенсионера нашли кактусы сорта Лофофора Уильямса (Lophophora williamsii), который содержит наркотическое вещество мескалин. Этот кактус запрещён во многих странах, в том числе и в России. Посылку мужчины изъяли и отправили на экспертизу, а у него дома провели обыск. Некоторые растения также были отправлены на экспертизу.

«В ходе обыска квартиры 54-летнего жителя Москвы на улице Мариупольская были обнаружены 16 растений Лофофора Уильямса общей массой более 167 грамм, что является особо крупным размером», — рассказал собеседник агентства.

В отношении Николая возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Теперь ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Сам мужчина утверждает, что такого растения ни в его посылке, ни в его коллекции не было, а экспертиза якобы была проведена неправильно.

«Как сказали таможенники, в 5 из 60 кактусов нашёлся мескалин, но сколько его там обнаружили, не сказали. Мне кажется, что экспертизу просто визуально провели по картинкам, похож и всё. Когда меня задерживали, я думал, причина может быть из-за гигиенических сертификатов, растения перевозить непросто с точки зрения оформления. Но, что меня обвинят в наркоторговле, я и подумать не мог. У меня обыскали машину, потом квартиру, держали и допрашивали меня около 12 часов, без адвоката и понятых, со всеми возможными нарушениями процедур», — говорит Николай.

Пенсионер считает, что за ним давно «охотились». Мужчина полагает, что причиной интереса к его коллекции растений стала активная торговля через объявления. Николай часто отправляет посылки с заказами по почте.