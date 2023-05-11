FT: Китай отказывает США во встрече министров обороны стран из-за санкций
Лондон, 11 мая 2023, 11:10 — REGNUM Китайские власти уведомили американских коллег, что встреча министра обороны КНР Ли Шанфу с министром обороны США Ллойдом Остином на июньском саммите по безопасности в Сингапуре маловероятна, пишет 11 мая Financial Times со ссылкой на свои источники.
Причиной отказа КНР от встречи могут послужить введённые США против китайского министра санкции за покупку у России Су-35 и С-400.
Вашингтон тем не менее уверен, что санкции не станут препятствием для встречи министров обороны США и Китая на саммите в Сингапуре, который пройдет 2–4 июня. Однако, как пишет издание, власти КНР вряд ли согласятся на встречу, пока санкции остаются в силе.
В Пентагоне изданию сообщили, что американская сторона заинтересована в контактах с китайскими военными, но Пекин игнорирует или отклоняет предложения США. При этом санкции Вашингтон, как сообщают источники Financial Times, снимать не планирует.
Предыдущая встреча глав оборонных ведомств США и КНР состоялась на полях саммита в Сингапуре в 2022 году. Однако после того, как спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в августе 2022 года, отношения Пекина с Вашингтоном резко ухудшились и диалог между министерствами обороны фактически приостановился.
Как сообщало ИА REGNUM, новым министром обороны Китая генерал Ли Шанфу был утверждён Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) в марте 2023 года. Под американские санкции он попал за то, что, как считают в Вашингтоне, санкционировал покупку Китаем российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и 10 истребителей Су-35. В частности, Ли Шанфу нельзя пользоваться услугами американской финансовой системы и запрещён въезд в США.
24 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в расширении каналов связи с Китаем, и в том числе в «восстановлении» связи по военной линии. Он добавил, что президент США Джозеф Байден всё ещё «ожидает» разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.