Financial Times: Китай из-за санкций отказал США во встрече министров обороны Ли и Остина

Лондон, , 11:10 — REGNUM Китайские власти уведомили американских коллег, что встреча министра обороны КНР Ли Шанфу с министром обороны США Ллойдом Остином на июньском саммите по безопасности в Сингапуре маловероятна, пишет 11 мая Financial Times со ссылкой на свои источники.

Ли Шанфу Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Причиной отказа КНР от встречи могут послужить введённые США против китайского министра санкции за покупку у России Су-35 и С-400.

Вашингтон тем не менее уверен, что санкции не станут препятствием для встречи министров обороны США и Китая на саммите в Сингапуре, который пройдет 2–4 июня. Однако, как пишет издание, власти КНР вряд ли согласятся на встречу, пока санкции остаются в силе.

В Пентагоне изданию сообщили, что американская сторона заинтересована в контактах с китайскими военными, но Пекин игнорирует или отклоняет предложения США. При этом санкции Вашингтон, как сообщают источники Financial Times, снимать не планирует.

Предыдущая встреча глав оборонных ведомств США и КНР состоялась на полях саммита в Сингапуре в 2022 году. Однако после того, как спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в августе 2022 года, отношения Пекина с Вашингтоном резко ухудшились и диалог между министерствами обороны фактически приостановился.

Как сообщало ИА REGNUM, новым министром обороны Китая генерал Ли Шанфу был утверждён Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) в марте 2023 года. Под американские санкции он попал за то, что, как считают в Вашингтоне, санкционировал покупку Китаем российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и 10 истребителей Су-35. В частности, Ли Шанфу нельзя пользоваться услугами американской финансовой системы и запрещён въезд в США.

24 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в расширении каналов связи с Китаем, и в том числе в «восстановлении» связи по военной линии. Он добавил, что президент США Джозеф Байден всё ещё «ожидает» разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.