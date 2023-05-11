Москва, 11 мая, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский будет нужен Западу до тех пор, пока он хотя бы формально руководит вооружёнными силами, и, как только они будут разбиты, он станет никому не нужен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил политолог Владимир Корнилов.

President.gov.ua Зеленский

Так он прокомментировал прогнозы главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова о том, что если контрнаступление ВСУ потерпит фиаско, то Запад выбросит украинского лидера «за ненадобностью».

«Он нужен Западу только до тех пор, пока идут боевые действия и он хотя бы формально руководит украинскими вооружёнными силами. Как только они будут разбиты, он, конечно, будет никому не нужен на Западе. И ему могут вспомнить всё. В том числе воровство оружия», — сказал Корнилов.

Однако, по его мнению, возможен и другой вариант, когда Запад решит списать президента Украины, просто устранив его и сделав знаменем сопротивления России, естественно, обвинив в случившемся Москву. Как подчеркнул Корнилов, на Украине есть немало тех, кто может заменить нынешнего главу государства при таком развитии событий. Например, среди военных, которые устраивают Запад куда больше, чем нынешний руководитель киевского режима.

«Давайте не забывать, что, когда началась специальная военная операция, рейтинг Зеленского был на уровне 20%. Так что если на его место сядет человек с ещё меньшим рейтингом и нулевой узнаваемостью, то завтра из него можно будет слепить всё, что угодно. Главное — не давать ему ничего делать и бить по рукам, если куда потянется», — уточнил политолог.

Не исключил он и того, что руководитель киевского режима может повторить судьбу несостоявшегося венесуэльского президента Хуана Гуайдо, в конечном итоге бесславно удалившегося в США.

«Однако учитывая, сколько он наворовал и получил, в Америке он может стать неудобным. Но я допускаю и такой вариант. В конце концов, президент Афганистана убежал с золотым запасом, и кто теперь его вспоминает или знает, где он находится?» — сказал Корнилов.

Все эти риски, по его словам, понимают и в Киеве, чем и объясняется неопределённая ситуация с началом контрнаступления.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Рогова, возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области чревато очень скверными последствиями для президента Украины Владимира Зеленского. В том случае, если ВСУ будут разбиты (вероятность чего очень немаленькая), Запад обвинит во всём именно главу киевского режима и «выбросит за ненадобностью». Также отметим, что ранее The Washington Post опубликовала статью, которая предупреждает Запад о том, что не следует возлагать больших надежд на контрнаступление ВСУ и ждать грандиозных результатов.