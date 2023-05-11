Москва, 11 мая, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В Москве был избит член жюри шоу «Танцы со звёздами», многократный чемпион мира по латиноамериканской шоу-программе Максим Кожевников. Об этом 11 мая сообщает Telegram-канал Shot.

Кадр из видео канала dancesport.ru Максим Кожевников

По его информации, конфликт с участием Кожевникова произошёл 4 мая. Позже танцор обратился в медучреждение, врачи зафиксировали у него переломы, закрытую черепно-мозговую травму, травмы лица и головы, ушибы ушной раковины и грудной клетки.

Отмечается, что в результате пострадавший был госпитализирован.

В 2002 году Кожевников переехал в США. С 2015 года был членом жюри шоу «Танцы со звёздами», снимался в сериалах и фильмах.

Как передавало ИА REGNUM, у одного из ночных клубов Москвы по улице 3-й Ямского Поля произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали примерно 15 человек. Источник рассказал, что после закрытия клуба у его здания две выпившие компании начали конфликт, который перерос в драку. Были слышны звуки стрельбы. Никто из участников драки не обращался за медпомощью в больницы.

В Хабаровске 9 мая на территории парковки произошла драка со стрельбой. Один из участников ссоры выстрелил в воздух, другой участник перепалки стукнул кулаком по машине, после этого завязалась драка.