ФСБ предотвратила попытку вербовки украинскими спецслужбами первого замминистра МЧС ДНР

Донецк, , 10:34 — REGNUM Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку вербовки первого заместителя главы МЧС ДНР Дмитрия Костямина Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом 11 мая сообщили ТАСС в управлении ФСБ РФ по региону.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровью его супруги», — сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что 1 марта жена Костямина приехала в Харьков на похороны своей матери. Там её задержали сотрудники СБУ и, угрожая физической расправой, пытались вынудить Костямина передать закрытые сведения.

В ведомстве добавили, что в результате проведённой российскими спецслужбами оперативной игры жена чиновника была освобождена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребёнкин заявил, что Украина привлекала российских подростков к совершению диверсий на железной дороге за 5–10 тыс. рублей. Заказчиками выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок.

По его словам, в 2022 году в образовательных организациях правоохранительными органами было пресечено семь терактов, а также не допущены 22 попытки нападений на учащихся и учителей.