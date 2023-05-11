SHOT: в поле под Джанкоем в Крыму нашли дрон-разведчик с камерой

Джанкой, Крым, , 10:17 — REGNUM Дрон-разведчик нашли в Крыму в поле около города Джанкоя. Об этом 11 мая сообщает Telegram-канал SHOT.

Беспилотник © Sra Tyler Woodward/Planet Pix via ZUMA Wire/ТАСС

По информации канала, беспилотник упал возле села Рысаково. На нём была прикреплена камера, взрывчатых устройств не обнаружили.

Отмечается, что никто не пострадал. Позже стало известно, что дрон угрозы не представляет, его запускали российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Крыму неподалёку от села Глазовка Ленинского района над Азовским морем был сбит неизвестный беспилотник.

7 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о попытке атаки на Крым более десяти дронов. По его словам, средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось отразить нападение. Один из дронов упал в лесу, а ещё два беспилотника были сбиты над морем.