Компания Fortum оценила чистый убыток от российских проектов в €2 млрд

Хельсинки, , 10:01 — REGNUM Финский энергоконцерн Fortum списывает российские активы после передачи акций своей дочерней компании в России под временное управление Росимуществом, оценивая убыток от российских проектов в 2 млрд евро. Об этом сообщил глава компании Маркус Раурамо.

«В результате чистый денежный убыток, включающий в себя инвестиции в приобретение предприятий в России, полученные дивиденды и чистое финансирование, составляет примерно 2 млрд евро», — приводятся слова Раурамо в сообщении на сайте компании.

По его словам, это может быть рассмотрено как чистый денежный убыток от «нашего путешествия в Россию».

В компании добавили, что потеряли контроль над своими операциями в России, отчётность за второй квартал 2023 года не учитывает российский сегмент.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом» о введении внешнего управления в отношении активов компаний недружественных России стран. Это решение стало ответом на изъятие российских активов в таких странах.

Ранее финская компания Fortum выразила несогласие Росимуществу с передачей своих активов во временное управление.