Красноярск, , 09:58 — REGNUM Превышение скорости — вероятная причина падения автомобиля в пруд в Шушенском районе Красноярского края, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщила 11 мая пресс-служба краевой прокуратуры.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В машине находились четверо молодых людей — студентов Шушенского сельскохозяйственного колледжа — и девушка, бывшая студентка этого же колледжа.

«По предварительным данным, причиной ДТП могло стать превышение водителем установленной скорости движения. В непосредственной близости от транспортного средства на обочине имеются следы заноса и опрокидывания», — отметили в прокуратуре.

Всем погибшим было от 18 до 20 лет. Точные причины ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль «Тойота Карина» слетел с обрыва в пруд между сёлами Каптырево и Субботино, в нём нашли тела пяти погибших.