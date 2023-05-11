«Известия»: в России возникли проблемы с ремонтом техники Bosch из-за нехватки запчастей

Москва, , 09:48 — REGNUM В России наблюдается нехватка запчастей для ремонта немецкой бытовой техники Bosch, сообщают «Известия» со ссылкой на сотрудников трёх компаний, занимающихся ремонтом техники.

Рабочий Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, сейчас в том числе сложно найти блоки управления для стиральных и посудомоечных машин.

Особо остро проблема затрагивает комплектующие для приобретённых несколько лет назад умных устройств, уточняет издание.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, поставки ряда запчастей Bosch ранее осуществлялись с заводов компании, расположенных в Европе.

Кроме того, проблемы также касаются запчастей для бытовой техники Siemens.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее холдинг S8 Capital приобрёл российские активы немецкого концерна Bosch в Энгельсе и намерен провести в нём ребрендинг.

В периметр сделки вошли три предприятия группы Bosch: площадка по производству котлов отопления, завод по производству электроинструментов, завод по производству свечей зажигания.