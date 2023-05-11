TAC: поддержка Украины со стороны Вашингтона всё равно приведёт к поражению Киева

Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Продолжение поддержки президента Украины Владимира Зеленского со стороны Вашингтона может привести к поражению Киева. Такое мнение высказал бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.

Поражение Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что на фоне нехватки живой силы и оружия у союзников победа Украины кажется маловероятной.

Автор статьи высказал мнение о том, что дальнейшая поддержка Киева со стороны США лишь истощит Украину в противостоянии с Россией, у которой есть гораздо больше огневой мощи и ресурсов, что может привести к поражению режима Зеленского.

«Соединённые Штаты настаивают, что Киев вправе решать, как долго он хочет воевать. Но Вашингтон не должен поощрять, а тем более наделять Украину правом безрезультатно сражаться», — написал автор, добавив, что затягивание конфликта может привести к его расширению и эскалации с прямым участием США.

Как передавало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что нельзя недооценивать силы Российской Федерации в ходе спецоперации на территории Украины, поскольку ВС России смогли создать оборонные рубежи для отражения «планируемого контрнаступления» ВСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Киев пытаются усадить за стол переговоров «на условиях России», уже запущена большая кампания. По его словам, если Киев и «будет о чём-то говорить, то это будет только на условиях Украины».