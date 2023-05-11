Симферополь, 11 мая, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что в регионе будет реализован проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя, это позволит повысить скорость и качество обслуживания пассажиров в Крыму.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

Он пояснил, что железнодорожную ветку будут строить, так как она очень необходима.

«Она даст повышение скорости и качества обслуживания, доставки пассажиров к месту назначения. Принципиально, проект будет реализован», — приводит его слова РИА Новости.

Глава региона высказал мнение о том, что, скорее всего, реализация проекта начнётся в 2024 году.

Уточняется, что железнодорожное сообщение с воздушной гаванью Симферополя будет выстроено по принципу работы аэроэкспрессов в Москве и других крупных городах.

«Будет ветка на Симферополь и Севастополь, принцип аэроэкспресса, когда из Севастополя пассажир должен доезжать за 40 минут до аэропорта», — пояснил глава республики.

Как передавало ИА REGNUM, на Крымском мосту увеличат численность персонала и количество необходимой техники. Эти меры будут приняты для улучшения пропускной способности на въезде на полуостров. Аксёнов выразил надежду, что таких пробок перед Крымским мостом, как бывало раньше, из-за чего люди иной раз стояли в очереди по нескольку суток, больше не будет, и туристам будут созданы комфортные условия.