Новая Каховка, Херсонская область, 11 мая 2023, 09:28 — REGNUM Украинские войска обстреливают Каховскую ГЭС и не дают проводить на ней ремонтные работы. Об этом сообщил 11 мая глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Каховская ГЭС
Каховская ГЭС
(с) ИА REGNUM

По его словам, Каховская ГЭС по-прежнему подвергается обстрелам со стороны Украины.

«Но несмотря на то, что украинские войска обстрелами не дают проводить ремонтные работы, наши гражданские и военные инженеры — люди отважные, они выезжают на станцию и поддерживают её работу», — сказал Леонтьев РИА Новости.

Каховская ГЭС — шестая, нижняя и последняя ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Обстрелам со стороны ВСУ подвергается не только ГЭС, но и город Новая Каховка, расположенный в пяти километрах от станции. Так, 23 апреля украинские войска нанесли артиллерийский удар по жилому кварталу, а 5 мая в результате обстрела в городе погиб мирный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения украинскими войсками дамбы Каховской ГЭС, так как из-за этого могут погибнуть тысячи людей.