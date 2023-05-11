РИА Новости: заявление Чавушоглу о продлении зерновой сделки на два месяца было ожиданием Турции

Анкара, , 09:12 — REGNUM Решение по срокам продления зерновой сделки ещё не принято, заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней являются ожиданиями Анкары. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке в Стамбуле и рассчитывает на её продление минимум на два месяца.

«Нет, решение не принято. Это было заявление об ожиданиях», — приводит агентство слова источника.

По его данным, надежды на консенсус по результатам переговоров остаются.

«Есть понимание, что решается судьба сделки, которая имеет важное значение для всего мира», — отметил собеседник.

Как передавало ИА REGNUM, 10 и 11 мая в Стамбуле проходят многосторонние переговоры с участием представителей России, Украины ООН и Турции, в ходе которых будут рассматриваться вопросы продления зерновой сделки.

В МИД России заявили, что зерновая сделка не будет продлена, если не будут решены пять системных проблем, вопреки обещаниям остающихся нерешёнными и после продления сделки в марте 2023 года на 60 дней.

В ведомстве также отметили, что Украина вопреки обещаниям продолжает поставлять подавляющее большинство продукции в развитые страны, получая таким образом незаконный доход. Вместе с тем поставки из России в беднейшие страны, даже гуманитарные (бесплатные), безосновательно блокируются.