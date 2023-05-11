Анкара, 11 мая, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Решение по срокам продления зерновой сделки ещё не принято, заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней являются ожиданиями Анкары. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке в Стамбуле и рассчитывает на её продление минимум на два месяца.

«Нет, решение не принято. Это было заявление об ожиданиях», — приводит агентство слова источника.

По его данным, надежды на консенсус по результатам переговоров остаются.

«Есть понимание, что решается судьба сделки, которая имеет важное значение для всего мира», — отметил собеседник.

Как передавало ИА REGNUM, 10 и 11 мая в Стамбуле проходят многосторонние переговоры с участием представителей России, Украины ООН и Турции, в ходе которых будут рассматриваться вопросы продления зерновой сделки.

В МИД России заявили, что зерновая сделка не будет продлена, если не будут решены пять системных проблем, вопреки обещаниям остающихся нерешёнными и после продления сделки в марте 2023 года на 60 дней.

В ведомстве также отметили, что Украина вопреки обещаниям продолжает поставлять подавляющее большинство продукции в развитые страны, получая таким образом незаконный доход. Вместе с тем поставки из России в беднейшие страны, даже гуманитарные (бесплатные), безосновательно блокируются.