Манила, , 09:04 — REGNUM Посольство России на Филиппинах выясняет обстоятельства пропажи гражданки РФ Юлии Чумак, сообщили 11 мая в российской дипломатической миссии в Маниле.

Филлипины Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с данным обращением», — сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Обращение от гражданки РФ Татьяны Ковалевой о пропаже её дочери 2000 года рождения поступило 9 мая.

Чумак, как отметили в российском посольстве, якобы прибыла в Манилу 6 мая «для трудоустройства в одной из местных компаний» и с тех пор не выходила на связь с родственниками.

Ранее ИА REGNUM сообщало об исчезновении в мексиканском штате Веракрус гражданки РФ с девятимесячным ребёнком. Комиссия региона по поиску пропавших без вести объявила женщину в розыск. Позже женщина вышла на связь с посольством РФ.