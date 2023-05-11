Пресс-секретарь Путина Песков заявил о достижении определённых целей за год СВО

Москва, , 08:53 — REGNUM За год проведения Россией специальной военной операции на Украине были достигнуты определённые цели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV.

Уничтоженная военная техника на улице в Мариуполе © Алексей Куденко/РИА Новости

Так, отметил он, от неонацистов удалось освободить значительные территории в Донбассе. Песков напомнил, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года говорил о необходимости обеспечить безопасность жителей республик Донбасса.

Данную цель, по словам представителя Кремля, удалось выполнить частично, поскольку обстрелы ВСУ этих районов пока продолжаются.

В то же время Песков отметил, что России также «удалось изрядно потрепать военную машину Украины».

Вместе с тем Песков объяснил, что Россия в ходе специальной военной операции максимально старается сохранять города и жизни людей, а затянулась СВО из-за вмешательства Запада в конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия в ходе спецоперации изучает вооружение, которое Украина получила от стран Запада.

Он подчеркнул, что у ВСУ есть разное западное оружие — хорошее и плохое, очень опасное, высокотехнологичное и то, которое не соответствует современным условиям. Дмитрий Песков отметил, что в целом сравнивать военный потенциал России и Украины очень сложно.