Минск, 11 мая, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Следы заказчиков предотвращённого теракта в Белоруссии, который планировался на 9 мая, ведут на Украину. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Петр Ковалев/ТАСС Минск

«Запланировано было всё громко», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что электродетонаторы, бомбы, трекеры, а также радиоуправляемые механизмы были спрятаны в электроплитки. Для отвлечения внимания, помимо электроплиток, в коробках также находились одежда и вещи.

Уточняется, что операция украинских спецслужб провалилась, посылки были отслежены. При этом маршрут доставки был сложный — через Болгарию, Турцию, Грузию.

«Следы заказчиков ведут в Украину», — пояснили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, все задержанные, подозреваемые в подготовке терактов на День Победы в Белоруссии, находятся в СИЗО и уже признали вину, сотрудничая со следствием. Они обвиняются по статьям УК Белоруссии о государственной измене и «акте терроризма». Им грозит в том числе и смертная казнь.

Взрывчатка для терактов, которые готовились на 9 Мая в Белоруссии, была произведена в США.