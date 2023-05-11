Екатеринбург, 11 мая, 2023, 08:29 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки спасатели потушили 16 природных пожаров на площади 34,8 тыс. га, сообщает 12 мая департамент информационной политики региона в Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости Люди тушат природный пожар. Свердловская область

Отмечается, что в регионе за сутки не было зафиксировано ни одного верхового пожара, которые считаются наиболее опасными из-за высокой скорости распространения огня.

«Специалисты за прошедшие сутки, 10 мая, ликвидировали 16 природных пожаров на общей площади 34,8 тыс. га», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки в регионе было локализовано 29 возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Свердловской области потушили 20 природных пожаров на площади 4,6 тыс. га.

В регионах Уральского федерального округа огонь уничтожил почти 5,7 тыс. строений. По данным властей, среди них 535 жилых домов. Больше всего от огня пострадала Курганская область, где сгорели 5,2 тыс. строений.