Петропавловск-Камчатский, 11 мая, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Двое военнослужащих, отказавшихся участвовать в военной спецоперации на Украине, получили по 2,5 года колонии-поселения. Такое решение вынес 35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба суда.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные мужчины

Обоих военнослужащих за отказ от участия в боевых действиях осудили по части 2.1 статьи 332 УК РФ. По данным суда, один из них заявил об отказе 18 января, второй — 21 января.

Каждый из военнослужащих отказался выполнять приказ командира воинской части «о необходимости его убытия на специальную военную операцию», не желая участвовать в боевых действиях. При этом каждый осознавал объявленную в стране мобилизацию. Военнослужащие нарушили Устав внутренней службы и Дисциплинарный устав ВС России, отметили в суде.

«Каждому из них назначены наказания в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — указано в сообщении.

Приговоры не вступили в законную силу, осуждённые могут обжаловать их в Тихоокеанском флотском военном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Курский гарнизонный военный суд назначил наказание в виде трёх лет колонии двоим мобилизованным, которые отказались по приказу командира отправиться к местам выполнения спецзадач в рамках СВО. В январе жителя Уфы на пять лет отправили в колонию за отказ участвовать в спецоперации без уважительной причины.