Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если не произойдёт уменьшения расходов

Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал республиканцев допустить дефолт государства, если Вашингтон не согласится на масштабное уменьшение расходов. Об этом он заявил на встрече с избирателями, которую транслировал в прямом эфире телеканал CNN.

Дональд Трамп © EPA/CJ GUNTHER/ТАСС

На вопрос, что он посоветует республиканцам в Вашингтоне, Трамп ответил: «Если они не дадут вам масштабных сокращений, вы должны допустить дефолт».

Отмечается, что США достигли потолка долга, установленного Конгрессом в январе.

Экс-президент США также высказал мнение о том, что дефолта не случится, так как демократы уменьшат расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга.

Как передавало ИА REGNUM, глава Белого дома Джо Байден заявил, что возможный дефолт в США обернётся проблемами для всего мира. Он считает, что надвигающийся кризис создали республиканцы — у США есть все возможности не копить долги, но при этом «экономика скатится в рецессию, репутации в мире будет нанесён чрезвычайный ущерб».

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов отметил, что сам процесс увеличения лимита госдолга США (при том что вопрос носит технический характер) каждый раз вызывает бурю дискуссий в связи с тем, что он очень политизирован с точки зрения внутренней политики Соединенных Штатов. А перед президентскими выборами — особенно. Именно эта политизация, а вовсе не проблемы экономики, делают дефолт возможным.

В ходе прошедшей 9 мая встречи президент США Джо Байден и лидеры Конгресса не достигли договоренностей по повышению потолка госдолга страны. Стороны высказали свои позиции, но к единому соглашению не пришли. Байден попросил вновь собраться для обсуждения этого вопроса. Встреча запланирована на пятницу, 12 мая.