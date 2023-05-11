GT: США пересмотрели миротворческую роль КНР, чтобы загнать в ловушку на Украине

Пекин, , 08:00 — REGNUM Власти США пересмотрели свою позицию по миротворческой роли Китая в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Таким образом Штаты планируют загнать КНР в ловушку. Об этом написал китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для Global Times.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор уверен, что США преследуют единственную цель — сдерживание России.

Штаты, по мнению Сун Чжунпина, рассчитывают, что КНР окажет влияние на РФ и она откажется нанести сокрушительный удар по Украине в случае успеха контрнаступления ВСУ. А если Россия «не послушает Китай», он будет вынужден присоединиться к Западу и объявить антироссийские санкции.

По другому сценарию, если украинское наступление будет обречено на провал, США вновь поменяют свою позицию.

Подводя итоги, эксперт отметил, что Китай не собирается играть по сценарию США и попадать в эту ловушку.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине максимально старается сохранять города и жизни людей, а затянулась СВО из-за вмешательства Запада в конфликт.

Он отметил, что спецоперация начиналась как конфликт между Россией и Украиной, который был связан с защитой интересов людей в Донбассе, обеспечением безопасности РФ в связи с возможным членством Украины в НАТО.