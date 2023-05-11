Ереван, 11 мая, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Трое армянских военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны Азербайджана 11 мая у села Сотк Гегаркуникской области. Об этом сообщило минобороны Армении

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Отмечается, что обстрел продолжается. Пока известно о трёх раненых армянских бойцах.

«Вооруженные силы Азербайджана стреляли по машине скорой помощи, в которой находился раненый», — уточнили в минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 11 мая со стороны азербайджанских военных на востоке страны стреляли из артиллерии и миномётов по армянским позициям.