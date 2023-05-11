Курск, 11 мая, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 11 мая со стороны Украины зафиксировано пять прилётов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Удар ВСУ нанесли по электроподстанции посёлка Тёткино Глушковского района.

Старовойт в своём Telegram-канале написал, что в посёлке частично нарушено электроснабжение. Специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ ночью и утром 11 мая массированными ударами обстреливали Донецк и Горловку из тяжёлой артиллерии. Выпущено более 40 снарядов разного калибра.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ требуются беспилотники в большом количестве для нанесения ударов по новым территориям России — Донецкой и Луганской Народным Республикам, Херсонской и Запорожской областям.