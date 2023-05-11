TBS: в Японии в небе над Окинавой замечены неизвестные светящиеся объекты

Токио, , 07:07 — REGNUM В Японии над префектурой Окинава в среду, 11 мая, в 20:30 по местному времени (14:30 мск) в небе были замечены неизвестные светящиеся объекты, похожие на падающие метеоры, сообщил телеканал TBS.

Метеорит ptra

Всего в небе наблюдалось два горящих объекта. Отмечается, что двигались они медленно. Доцент Университета Хёго Тосихито Исида, работающий в обсерватории Ниси-Харима, считает, что объекты имеют искусственное происхождение, так как метеориты обычно падают быстро и оставляют короткий шлейф.

Он предположил, что, скорее всего, жители Японии наблюдали в небе сходящий с орбиты искусственный спутник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге вечером 11 апреля был замечен падающий неопознанный светящийся объект.

19 апреля в небе над Киевом наблюдалась яркая вспышка, а затем прогремели несколько взрывов. Вспышка была такой интенсивности, что её могли наблюдать жители соседних населённых пунктов.