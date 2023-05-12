Наступил 442-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. В Кремле не сомневаются, что Артёмовск будет взят. Как пояснил в беседе с телеканалом ATV Республики Сербской пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в городе сейчас сложилась очень эмоциональная обстановка, ведутся тяжёлые наступательные действия. Отметив сложность СВО России на Украине, Песков подчеркнул, что за минувшие 12 месяцев достигнуты «определённые цели».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Помимо Артёмовска, бойцы российской группировки войск «Юг» нанесли удары по скоплениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Константиновке, Краматорске а также — в районах Белой Горы, Курахово, Авдеевки, Александро-Шультино и Дарьевки. Суточные потери украинской армии в живой силе на донецком направлении составили более 240 военнослужащих и наёмников.

Тем временем четыре специальных бронированных поезда Железнодорожных войск ВС РФ — «Енисей», «Байкал», «Амур» и «Волга» — отразили все атаки украинских диверсантов. Ко всему прочему авторы Le Figaro обнародовали опасения по поводу применения ВС РФ танков Т-14 «Армата» в рамках СВО. Авторы подчеркнули, что эта боевая машина станет прорывом.

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