Грузинский политик Кобахидзе: санкции против России вызвали бы спад в экономике

Тбилиси, , 06:47 — REGNUM Грузия поступила прагматично и отказалась от санкций против России. Это позволило сохранить и даже увеличить экономику страны, а теперь привело к тому, что Москва отменила визовый режим и возобновила авиасообщение. Такое мнение высказал в интервью телеканалу «Имеди» председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

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Так, в 2022 году в Грузии наблюдался экономический рост более чем 10%. Кобахидзе уверен, что в случае введения антироссийских санкций произошел бы обратный процесс — прогнозируемый спад мог составить 10-18%.

«Этого требовали радикальные оппозиционеры, они хотели разорить страну и не смогли этого достичь, так как мы придерживались твердой позиции», — сказал политик.

Он уверен, что принятые Москвой решения об отмене визового режима и возобновлении авиасообщения «пойдут на пользу гражданам Грузии».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. С 15 мая граждане этой страны могут приезжать на срок до 90 дней — кроме случаев, когда целью их визита является трудовая деятельность. Другим указом президент отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.