В Красноярском крае в результате падения автомобиля в пруд утонули пять человек

Посёлок городского типа Шушенское, Красноярский край, , 06:26 — REGNUM Иномарка слетела с обрыва в пруд на юге Красноярского края — погибли пять человек. О ДТП сообщили в ГУ МВД региона.

Машина, попавшая в аварию 76.мвд.рф

Авария случилась на 4-м км автодороги между сёлами Каптырево и Субботино.

Установлено, что автомобиль занесло на асфальтовой дороге. Погибли четыре пассажира и водитель: три женщины и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, две грузовые машины столкнулись на 15-м километре МКАД на юго-востоке Москвы. При этом один из большегрузов перекрыл две полосы движения, а второй отбросило на обочину дороги.