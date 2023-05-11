Посёлок городского типа Шушенское, Красноярский край, 11 мая, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Иномарка слетела с обрыва в пруд на юге Красноярского края — погибли пять человек. О ДТП сообщили в ГУ МВД региона.

76.мвд.рф Машина, попавшая в аварию

Авария случилась на 4-м км автодороги между сёлами Каптырево и Субботино.

Установлено, что автомобиль занесло на асфальтовой дороге. Погибли четыре пассажира и водитель: три женщины и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, две грузовые машины столкнулись на 15-м километре МКАД на юго-востоке Москвы. При этом один из большегрузов перекрыл две полосы движения, а второй отбросило на обочину дороги.