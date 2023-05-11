Лондон, 11 мая, 2023, 06:06 — ИА Регнум. В России исчезли товары двойного назначения, пересылаемые из Евросоюза другим покупателям. О призрачной торговле написала деловая газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

Отмечается, что в Киргизию, Армению и Казахстан должны были прибыть авиадетали, газовые турбины, оптическое оборудование и другие товары, но они так и не были доставлены получателю. Оценочная стоимость неполученного товара — 1 млрд долларов.

По мнению авторов статьи, подразумевается призрачная торговля — реальный покупатель остаётся в тени и не афишируется.

«С чего бы этим странам вдруг понадобились эти товары? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, Россия», — считает вице-канцлер эстонского МИД по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость иностранной бытовой техники может увеличиться на 10–12% из-за ужесточения контроля поставок электроники правительством Казахстана

Дистрибьюторы начали менять страну ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ.