На Чукотке на первоклассника напала стая собак
На Чукотке на первоклассника напала стая собак
Певек, Чукотский АО, 11 мая, 2023, 05:27 — ИА Регнум. На Чукотке у города Певек на первоклассника напала стая собак. Ребёнок госпитализирован с множественными укусами. Региональное СУ СК проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава Певека Иван Леюшкин в своём Telegram-канале сообщил, что ученик первого класса гулял без присмотра взрослых. Очевидцы ЧП доставили ребёнка в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.
Леюшкин также написал, что сотрудникам ветстанции пока не удалось отловить стаю собак, и призвал родителей контролировать детей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области мужчина погиб после нападения на него стаи собак.
Зампредседателя комитета по промышленности и торговле Госдумы Александр Спиридонов («Единая Россия») вышел с инициативой штрафовать владельцев собак, которые отпускают питомцев на самовыгул.