Певек, Чукотский АО, 11 мая, 2023, 05:27 — ИА Регнум. На Чукотке у города Певек на первоклассника напала стая собак. Ребёнок госпитализирован с множественными укусами. Региональное СУ СК проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Tololo.ru Собаки

Глава Певека Иван Леюшкин в своём Telegram-канале сообщил, что ученик первого класса гулял без присмотра взрослых. Очевидцы ЧП доставили ребёнка в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Леюшкин также написал, что сотрудникам ветстанции пока не удалось отловить стаю собак, и призвал родителей контролировать детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области мужчина погиб после нападения на него стаи собак.

Зампредседателя комитета по промышленности и торговле Госдумы Александр Спиридонов («Единая Россия») вышел с инициативой штрафовать владельцев собак, которые отпускают питомцев на самовыгул.