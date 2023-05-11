Волноваха, ДНР, 11 мая, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Украинские спецы готовили на базе молодежного центра под Волновахой экстремистов для участия в террористической деятельности и радикальных группировках. Установлены все причастные к организации и работе центра. О ходе следствия рассказали ТАСС 11 мая в спецслужбах ДНР.

ИА REGNUM Волноваха

В селе Вольное Волновахского района до начала спецоперации работал молодёжный центр, который занимался воспитанием детей и подростков в националистическом духе и формированием радикальных взглядов.

«Часть воспитанников от 15 до 18 лет активно привлекали к практической деятельности, в том числе к изготовлению коктейлей Молотова», — пояснили следователи.

Силовиками установлено, что помощь в финансировании центра оказывал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и его брат Иван. Они курировали и снабжали экстремистов соответствующей литературой и методичками, в числе которых обнаружены книги националистического содержания, а также о половом и гендерном воспитании для младших школьников.

Среди изъятых книг — новая история Украины, автобиографические книги об украинских писателях, чьи произведения отвергают культуру советского периода.

Отмечается, что в центр можно было попасть только после специального собеседования по идеологическим мотивам, так как он был закрытого типа. Самые способные воспитанники после проходили спецподготовку и отправлялись в полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следствие продолжается, силовики ведут поиск всех причастных к работе центра.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемая по делу о взрыве в Санкт-Петербурге Дарья Трепова и её сообщник Юрий Денисов внесены в список террористов и экстремистов.

Трепова на суде сказала, что «безумно сожалеет о произошедшем» и молится о здоровье потерпевших. Она останется под арестом до 2 июня. Денисов объявлен в международный розыск.