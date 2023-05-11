Вашингтон, 11 мая, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Председатель военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр считает, что странам Североатлантического альянса нужно быть готовыми к конфликту в любой момент. Потому стоит ещё больше усиливать коллективную оборону. Военный выразил мнение журналистам по итогам заседания комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Конфликт может постучаться и в наши двери в любой момент. Мы добились самого значительного усиления со времен холодной войны, но эта работа не завершена», — сказал Бауэр.

Он акцентировал, что все страны должны действовать сообща.

Как сообщало ИА REGNUM, начальники генштабов ВС государств НАТО и Швеции не обсуждали с военным представителем Украины поставки Киеву самолётов.

Власти Словакии и Польши в марте заявили, что намерены отправить Украине 33 истребителя.