FT: встреча в Сингапуре министра обороны США Остина с коллегой Ли из Китая маловероятна

Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Встреча министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре в июне маловероятна. Это очевидно, пока санкции против Ли «работают». Об этом сообщает Financial Times.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом, по данным газеты, в Вашингтоне считают, что санкции никак не мешают представителям двух стран встретиться где-нибудь на нейтральной территории.

«Нет никаких перспектив того, что администрация президента США Джо Байдена отменит санкции в отношении Ли Шанфу», — предполагает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, США заинтересованы в расширении каналов связи с Пекином, и в том числе в «восстановлении» связи по военной линии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.