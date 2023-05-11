The Spectator: выборы в Словакии могут лишить Украину ключевого союзника в Европе

Лондон, , 03:37 — REGNUM Политический кризис в Словакии грозит Украине лишением ближайшего союзника в Европе. Своё мнение выразил обозревать британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Автор пояснил, что есть одна сильная партия, которая может возглавить правительство Словакии, но это «плохая новость для Украины и Евросоюза». Речь идёт о Левоцентристской политической партии SMER, возглавляет которую бывший премьер-министр Роберт Фицо.

«Фицо самый неоднозначный политик Словакии и яростный критик политики Запада в отношении конфликта на Украине», — написал Наттрасс.

Партийца критикуют за высказывания о возможном втягивании Словакии в военные действия в угоду США.

По данным опроса, половина словаков хочет победы России на Украине и позиция Фицо отражает взгляды значительной части населения Словакии.

Журналист напомнил, что территория страны — важный транзитный и ремонтный узел для поставок западной военной техники на Украину. И Киев этого может лишиться.

Как сообщало ИА REGNUM, Словакия и Восточная Европа в годы Второй мировой войны была освобождена от фашизма советской Красной армией. Об этом в соцсетях напомнила президент страны Зузана Чапутова.