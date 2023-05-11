Песков рассказал, что в ходе спецоперации Россия изучает вооружение западного производства

Москва, , 03:18 — REGNUM Россия в ходе спецоперации изучает вооружение, которое Украина получила от стран Запада. Об этом в интервью сербскому телеканалу ATV рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он подчеркнул, что у ВСУ есть разное западное оружие — хорошее и плохое, очень опасное, высокотехнологичное и то, которое не соответствует современным условиям.

«Поэтому мы всё это в ходе СВО изучаем», — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что в целом сравнивать военный потенциал России и Украины очень сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков заявил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине максимально старается сохранять города и жизни людей, а затянулась она из-за вмешательства Запада в конфликт. Он отметил, что какая-то часть задач СВО была достигнута за первый год, но киевскую армию нужно ещё отодвинуть дальше.