Суд в Москве арестовал студента-историка за демонстрацию нацистской атрибутики

Москва, , 03:21 — REGNUM В Москве суд арестовал на пять суток студента факультета истории, политологии и права областного государственного университета, археолога Владимира Панина за демонстрацию нацистской атрибутики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Панин 6 мая в вагоне метро читал книгу «Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938-1945» автора Петера Ноймана. На обложке издания изображён немецкий солдат в каске с руной «SS». Суд счёл, что студент публично демонстрировал нацистскую атрибутику.

Студент в суде сказал, что идеологии нацизма и фашизма не придерживается, а материал изучал «как исторический источник ввиду своего образования».

Всё же суд решил, что в действиях Владимира Панина усматривается правонарушение, предусмотренное статьей КоАП о пропаганде или публичной демонстрации нацистской или иной запрещенной в России символики. Его признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде административного ареста сроком на пять суток. Кроме того, суд постановил уничтожить книгу.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что у Запада короткая память, он напомнил, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские государства от нацизма. Он выразил уверенность в том, что Россия сокрушит неонацистов и идеологию Бандеры.