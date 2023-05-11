Песков: международный уголовный суд в Гааге стал марионеткой в руках Запада

Москва, , 02:46 — REGNUM Постановление об «аресте» российского лидера Владимира Путина — лишь способ давления на Россию, а международный уголовный суд (МУС) в Гааге стал марионеткой в руках Запада. Мнение Кремля озвучил 10 мая в интервью телеканалу ATV пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Международный уголовный суд в Гааге Icc-cpi.int

«Этот международный орган по сути представляет собой марионетку в руках так называемого коллективного Запада, который использует его для своих целей, чтобы ещё больше усилить давление на нашу страну. Это не удастся», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что арест Путина «трудно себе представить».

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте Международного уголовного суда 17 марта появилась информация о выдаче ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой, которых обвинили в «совершении военных преступлений на Украине». По мнению МУС, «есть основания полагать», что президент России должен нести личную ответственность за «незаконное перемещение населения» с территории Украины, речь шла о детях Донбасса, которых Россия спасала от неонацистов.

В отношении судей МУС в России возбуждено уголовное дело.

Если бы случилось невозможное и Владимира Путина попытались арестовать во время его официального визита в какую-либо страну, это стало бы фактическим началом войны. Об этом заявил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.