Le Figaro: Россия применила против ВСУ революционный танк «Армата»

Париж, , 02:23 — REGNUM Западу необходимо приготовиться к тому, что Россия начнёт массово применять в спецоперации на Украине танк Т-14 «Армата». Авторы Le Figaro назвали эту боевую машину технологически революционным танком.

Т-14 «Армата» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если в дело вступит Т-14, немецким и американским танкам придётся столкнуться с неизвестностью», — написало издание.

Авторы подчеркнули, что «Армата» станет прорывом.

Основной особенностью танка является то, что три члена экипажа находятся не в башне, где они уязвимы, а в бронированной капсуле и управляют машиной дистанционно. «Армата» имеет мощное 125-миллиметровое орудие. Ствол танка заряжается автоматически, а двигатель мощностью 1,5 тыс. лошадиных сил защищает противоракетная решетка.

Как сообщало ИА REGNUM, военные эксперты США пытались понять и не смогли, как ВС России удаётся «глушить» ракетные комплексы HIMARS, которые они передали киевской армии.

В России создали беспилотник, способный летать до 12 часов на высоте до 8 тысяч метров. Инженеры разработали БПЛА «Бегалет-Мираж» с вертикальным взлётом.