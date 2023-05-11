На юго-востоке Москвы два грузовика столкнулись на 15-м километре МКАД

Москва, , 02:02 — REGNUM Две грузовые машины столкнулись на 15-м километре МКАД на юго-востоке Москвы. При этом один из большегрузов перекрыл две полосы движения, а второй отбросило на обочину дороги. О ДТП сообщили в Telegram-канале московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, грузовик врезался в другой неисправный большегруз.

«На месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, выбирайте пути объезда», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу несколько грузовых автомобилей столкнулись на 238-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Москве 7 мая.

Пострадали двое взрослых и младенец. Одного из пострадавших вызволили из автомобиля и передали медикам в санитарный вертолет. Еще одного пострадавшего и младенца также направили в больницы.