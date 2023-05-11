Рогозин призвал ко второй волне мобилизации для участия в спецоперации

Москва, , 01:49 — REGNUM Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший гендиректор Роскосмоса, участник спецоперации с позывным Сармат Дмитрий Рогозин считает, что в России нужно объявить вторую волну мобилизации. Своё мнение он озвучил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Дмитрий Рогозин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению Рогозина, «враг намного сильнее нас», и «поэтому нужна мобилизация».

«У нас есть проблемы с личным составом. Потому что ребят ранят, убивают», — признал Сармат.

При этом бывший чиновник предположил, что избежать второй волны мобилизации могли бы помочь добровольцы.

«Вот я как раз имею отношение к этой, можно сказать, армии добровольческой», — сказал Дмитрий Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Рогозин был ранен 21 декабря 2022 года в результате удара ВСУ по гостинице в Донецке. Он получил осколочное ранение выше правой лопатки. После лечения вновь отправился в зону СВО.

Вместе с ним в гостинице пострадали и погибли ещё несколько человек.