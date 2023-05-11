Актёр из фильма «Экипаж» Анатолий Елизаров скончался в Москве в возрасте 80 лет

Москва, , 01:29 — REGNUM Заслуженного артиста РФ, известного мима и кинорежиссёра Анатолия Елизарова обнаружили мёртвым в собственной квартире на Серпуховском Валу в Даниловском районе Москвы, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на собственный источник.

Самолёт идёт на посадку Кадр из к/ф «Экипаж»

Елизаров перестал выходить на связь с родственниками. На адрес артиста пришлось вызвать спасателей и полицию, которые, вскрыв квартиру, и обнаружили тело 80-летнего мужчины. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Анатолий Елизаров скончался на 81 году жизни.

Его называли лидером искусства пантомимы в Советском Союзе. Он снялся в фильмах «Айболит-66» (режиссёр Ролан Быков), «Берег» (Александр Алов и Владимир Наумов), «Экипаж» (Александр Митта).

Как сообщало ИА REGNUM, российский актёр Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет. Возможной причиной смерти стала операция на ноге. Масалитин в основном играл в эпизодах. Снимался во многих отечественных сериалах, таких как «Реальные пацаны», «След», «Даешь молодежь», «Измены», «Ольга».