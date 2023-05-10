Москва, 11 мая, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2023 году всех, кто находится в запасе. Документ за номером 333 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 10 мая.

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В указе говорится, что призываются граждане России, пребывающие в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.

Правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.

При этом второй и третий пункты указа отмечены как «для служебного пользования».

Подобные указы о военных сборах издаются ежегодно.

Какое количество россиян призовут в этом году — не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, будут приходить в прежней, бумажной форме. При этом в ряде регионов они будут дублироваться электронным способом. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

После принятия закона об изменении призывного возраста на военные сборы могут начать призывать граждан старше 30 лет, не служивших в армии.