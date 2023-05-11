«Интер» победил «Милан» со счётом 2:0 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Милан, Италия, , 00:41 — REGNUM В первом матче за право играть в финале Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Футбол Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Счёт на 8-й минуте матча открыл Эдик Джеко. Второй мяч в ворота «Милана» забил спустя три минуты Генрих Мхитарян.

Вторая полуфинальная игра между «Миланом» и «Интером» состоится 16 мая.

А 17 мая за выход в финал сыграют «Реал» и «Манчестер Сити», первая встреча между которыми завершилась вничью — 1:1.

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