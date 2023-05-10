Москва, 11 мая, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль намеренно продолжительное время не даёт интервью западным СМИ — это станет возможным после того, как иностранные журналисты перестанут искажать смысл и начнут «проявлять интерес к правде». Официальное мнение Кремля он высказал в интервью сербскому телеканалу ATV 10 мая.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В последний год мы не общаемся с западными СМИ. Просто не даём интервью», — сказал Дмитрий Песков.

Он пояснил, что такое решение принято после того, как стало ясно, что «они не будут говорить правду», было несколько случаев, когда иностранные СМИ «все перекорежили, сказали не в том ключе».

«Пока я не увижу, что западные СМИ проявляют хоть какой-то интерес к правде, мы с ними общаться не будем», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков назвал «смехотворными» попытки официальных лиц Украины и Соединённых Штатов откреститься от причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов на Кремль в ночь на 3 мая.