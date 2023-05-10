Запорожье, Запорожская область, 10 мая, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в городе Запорожье.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, были слышны взрывы», — написал Рогов в своём Telegram-канале ночью 11 мая.

Подробности он обещал сообщить позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ приступили к массовой переброске подразделений из Харьковской и Сумской областей в Запорожье. Киевская армия ведёт разведку боем.